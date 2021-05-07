أماكن عرض فيلم الانيميشن «Stand by Me Doraemon 2» بالسينمات

تعرض السينمات المصرية هذا الأسبوع فيلم الانيميشن «Stand by Me Doraemon 2»، حيث تدور أحداث الفيلم حول نوبيتا نوبي الذي يعثر على دمية محشوة أعطتها له جدته منذ زمن بعيد، فيقررأن يعود بالزمن لجدته، وتخبره الجدة أنها تريد أن ترى عروسة.

فريق عمل الفيلم

أبطال الفيلم هم: ميد مويجل هوكي آزاد، باكاريثام، شيهوكو هاجينو، شينيشي هاتوري، يومي كاكازو، سوبارو كيمور وفيلم Stand by Me Doraemon 2 من تأليف تاكاشي يامازاكي، و فوجيو ف. فوجيكو، وإخراج ريوشي ياجي، تاكاشي يامازاكي.

أماكن عرض Stand by Me Doraemon 2 بالسينمات

الفيلم يُعرض في: «سينما صن سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة».

الأفلام المتاحة بالسينمات

وتعرض السينمات أفلام أخرى بنحو: Kung Fu Mulan والذى تدور أحداثه حول الفتاة «مولان» التي تلجأ للتنكر في هيئة رجل لكي تحل محل والدها وتحقق حلمها، وحينما تجد نفسها في مهمة غير متوقعة، سرعان ما تكتشف المؤامرة ضد بلدها.

فيلم Wander، وتدور أحداثه حول المحقق الخاص الذي يكشف الحقائق بعد تعيينه في جريمة قتل غامضة، ليبدأ في ربط الجريمة كجزء من مؤامرة تسببت في مقتل ابنته.

وأيضًا فيلم Smiley Face Killers الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم شاب جيك جراهام، يعاني من الإصابة بالذعر والهوس من اعتقاده بتعرضه للمراقبة والمطاردة من قبل شخص مجهول وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

فيلم Dreamcatcher الذي يتناول قصة شقيقتين تذهبان رفقة أصدقائهما إلى حفل موسيقي، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور وتصبح حياة الجميع في خطر كبير.

وتستمر السينمات في عرض فيلم The Father الذي تدور أحداثه حول رجل يرفض كل المساعدات المقدمة له من ابنته التي تحاول أن تكون بجانبه بكل الطرق الممكنة، ليجد نفسه في دوامة من الشك حول حب الناس له.