القط: السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان تحقق أمنيتها بزيارة مصر السبت

كشف محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موعد وصول السيدة الأمريكية المصابة بمرض السرطان إلى مصر، والتي تتمنى زيارة مصر حالتها الصحية المتأخرة.

وقال القط لـ«الوطن»، إنّ السيدة الأمريكية تصل إلى مصر السبت المقبل، لتحقيق أمنيتها بزيارة مصر، موضحًا أنّ تلك السيدة هي حالة إنسانية تستوجب تكاتف الجهود في تحقيق أمنيتها.

حالة خاصة جدًا

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ السيدة الأمريكية حالة خاصة جدًا، وإصرارها الكبير على زيارة مصر وهي في تلك الظروف الصحية الصعبة، مشيدًا بنبل أخلاق ابنها الذي حرص على تحقيق أمنية والدته.

وتابع محمود القط، أنّ تلك الحالة الفريدة وإصرارها على زيارة مصر، استدعت من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاولة التواصل معها تقديرًا لها، وجرى التواصل مع نجل السيدة الأمريكية من خلال النائب عماد خليل الذي ظل على تواصل دائم مع ابنها.

إجراءات الرحلة

واستكمل محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أنّ تنسيقية شباب الأحزاب شكلّت مجموعة عمل لترتيب وتنسيق كل إجراءات الرحلة لإبداء كل مظاهر الود والترحيب بالسيدة الأمريكية، وجرى التنسيق مع الطيران المدني وشركة مصر للطيران، والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، بهدف تيسير الإجراءات، متابعًا أنّ وزارة الطيران المدني أبدت كل التعاون لتسّهيل سفر السيدة من الولايات المتحدة إلى مصر.