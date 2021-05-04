عضو تنسيقية الأحزاب ينتقد الممارسات الإثيوبية في دير السلطان بالقدس

انتقد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسيايين، الممارسات الإثيوبية التي نشبت بسبب أزمة الرهبان المصريين في دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوزكس، ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وقال «عزت»، إن «الإثيوبيين نصبوا خيمة في ساحة الدير، ووضعوا العلم الإثيوبي علىها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية».

وأشار النائب إلى أن هناك صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين، على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية.

وطالب النائب، السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في الدير.

في سياق منفصل، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: «نتابع المسلك الرائع للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية السد الإثيوبي، وأن الدولة المصرية تلتزم فيه بالخلق المصري الأصيل، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه».

وأكد «عبدالرازق» أن المجلس يتابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف تكلل بالنجاح للقيادة المصرية، وأنه ينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف.