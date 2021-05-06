السكة الحديد: تركيب عربات محسنة لـ5 قطارات بخط القاهرة الإسكندرية
كتب:
كريم روماني
04:22 م | الخميس 06 مايو 2021
صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خطي (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - بورسعيد) لعربات محسنة وذلك اعتبارا من يوم 8/5/2021.
وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أنّه سيتم تعديل خط (القاهرة - الإسكندرية)، وتعديل تركيبهم لعربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية، وهي:
- قطار 21 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية.
- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا.
- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة.
وتابعت أنّه سيتم تعديل خط (القاهرة - بورسعيد)، وتعديل تركيبهم لعربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية، وهي:
- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد.
- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة.