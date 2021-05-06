السكة الحديد: تركيب عربات محسنة لـ5 قطارات بخط القاهرة الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خطي (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - بورسعيد) لعربات محسنة وذلك اعتبارا من يوم 8/5/2021.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أنّه سيتم تعديل خط (القاهرة - الإسكندرية)، وتعديل تركيبهم لعربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية، وهي:

- قطار 21 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية.

- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا.

- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة.

وتابعت أنّه سيتم تعديل خط (القاهرة - بورسعيد)، وتعديل تركيبهم لعربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية، وهي:

- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد.

- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة.