السيطرة على حريق محدود بحرم السكة الحديد في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود شب في بعض الهيش المتراكم بحرم السكة الحديد بين محطتي العصافرة وسيدي بشر، وبالتحديد في منطقة العصافرة قبلي بحي ثان المنتزه، دون إصابات.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه ثان تلقت بلاغا بنشوب حريق في الهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة قبلي.

تفاصيل حريق بحرم السكة الحديد

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إن مسئولي الإدارات المعنية بالحي وقوات الحماية المدنية انتقلوا إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأضاف رئيس حي المنتزه ثان، في بيان صادر عن الحي، اليوم الخميس، أن الحريق لم يتسبب في حدوث إصابات أو تلفيات أو التأثير على حركة سير القطارات.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حرائق على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

وخلال الأونة الأخيرة تعددت الحرائق بحرم السكة الحديد في الإسكندرية، حيث يستغل بعض المواطنين أسوار السكك الحديدية الداخلية، ويقومون بحرق القمامة والهيش، الأمر الذي ينتج عنه تلوث الهواء وفي بعض الأحيان يمتد لبعض الأماكن المتواجدة بالقرب من الحريق.

وحذرت هيئة السكك الحديدية بالإسكندرية، أكثر من مرة، من ارتكاب مثل هذه الأفعال، إلا أن البعض يستغل غياب المتابعات بين المحطات ويقومون بارتكاب مثل تلك الأفعال.

ويأتي ذلك الحريق بعدما شهدت مدينة الإسكندرية حريق أول أمس في محل جزارة، وقبلها حريق بأحد ورش دير مارمينا.