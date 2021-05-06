ارتفاع حصيلة مواجهات «القدس الشرقية» لـ22 مصابا

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، أمس، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، الليلة الماضية، فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، فى وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث فى قضية تتعلق بملكية عقارات فى المنطقة.

وقالت، فى بيان أمس، إنها نقلت إصابتين بآلام شديدة فى الصدر إلى المستشفى، وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقاً، وهى 8 إصابات بالاختناق، و6 بالرصاص المطاطى، وإصابتان بالضرب المبرح، و3 بقنابل الصوت، وواحدة بغاز الفلفل.

وأكدت شرطة الاحتلال اعتقال 11 شخصا خلال الاحتجاجات فى الحى التى يقودها فلسطينيون محتجون على الأمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.

وكانت المحكمة المركزية فى القدس، التابعة للاحتلال، قضت مؤخرا بإخلاء 4 منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التى كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات فى الحى، ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة فى الحى الذى كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى، لدعم موقف الفلسطينيين فى القضية، ويطالب مستوطنون يهود بملكية منازل فى الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرّت فى حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

وتصدر المحاكم أحكاما تدعم هذه المطالب، بينما لا يطبّق الأمر نفسه على أملاك وبيوت كان يسكنها فلسطينيون وانتقل إلى يهود بعد مغادرة الفلسطينيين، وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينياً آخرين، وفقا لمنظمة «السلام الآن»، ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يهدد بشكل عام نحو 500 فلسطينى، وتعقد فى المحكمة الإسرائيلية العليا فى وقت لاحق جلسة استماع للبت فى مصير العائلات الأربع.