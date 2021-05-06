يتسابق عدد كبير من المواطنين، عند إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية، على حجز الوحدات، من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، ومن ثم سداد مقدم الحجز.

ووافق مجلس الوزراء، على قواعد محدثة لبيع وحدات إسكان اجتماعي تعد زائدة عن حد الطلب وشاغرة وغير مباعة، وذلك للجهات والأفراد.

وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير المباعة أو الفائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، وفقًا لمجلس الوزراء.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» شروط حصول الأرامل على وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة.

شروط حصول الأرامل على وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة

- عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- تتمثل الشروط العامة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى الشاغرة، في أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.