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عاجل.. ختام المشاورات المصرية التركية في القاهرة

كتب:

محمد حسن عامر
05:18 م | الخميس 06 مايو 2021
ختام المشاورات المصرية التركية

ختام المشاورات المصرية التركية

اختتمت اليوم 6 مايو، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير «سادات أونال».

كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقيم الجانبان نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

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