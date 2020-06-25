أمريكا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب وتنتقد طائفية قطر وتركيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الصادر حول الإرهاب في الدول لعام 2019، أنّ حوادث العبوات الناسفة في مصر أصبحت أكثر ندرة، مشيدة بجهود إنفاذ القانون بشأن الإرهاب، لاسيما بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، ومن المتوقع أن يقر البرلمان هذه التعديلات ويصادق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2020.

وأضاف التقرير أنّ البرلمان شكّل لجنة جديدة لمكافحة الإرهاب لمراجعة التشريعات وتمكين استراتيجية أكثر فعالية لمعاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية على النحو المحدد في القانون.

وأكد التقرير أنّ مصر واصلت جهودها المستمرة لمكافحة التطرف في 2019 عن طريق الخطاب الديني، إذ وقّع البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب وثيقة تاريخية تتعهد بالإخوة بين الفاتيكان والأزهر والعمل معا لمحاربة التطرف.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنّ مصر دعمت جهود مكافحة الإرهاب من خلال المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، ومن خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنّ مصر أعطت الأولوية لقضايا مكافحة الإرهاب، بما في ذلك خلال تنظيمها منتدى أسوان للسلم العام الماضي.

وأشاد التقرير بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب، موضحة أنّ أبو ظبي واصلت ملاحقة عدة أشخاص على جرائم تتعلق بالإرهاب في 2019، كما واصلت تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، عبر عضويتها في التحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي.

وأثنى التقرير على مواصلة السعودية العمل لمنع تمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.

وأكد التقرير أنّ إعلام قطر يحرض على العنف والطائفية والفرقة، في الوقت الذي تقاعست فيه الحكومة القطرية عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي.

وشدد التقرير على أنّ تركيا ما هي إلا بلد مصدر لٌلإرهاب ومركز لعبور للإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق.

وأضاف أنّ استخدام المدعون في تركيا تعريفا واسعا للإرهاب وتهديد الأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك صحفيون وسياسيون المعارضة وناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة.