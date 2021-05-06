رفع آثار حادث «رأس غارب - الزعفرانة» وعودة حركة المرور

انتهت أجهزة مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، من رفع الآثار الناتجة عن انقلاب سيارتين بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» بمنطقة الكيلو 55، أدت إلى غلق الطريق، باستخدام معدات إحدى شركات البترول العاملة في منطقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر وإعادة تسيير حركة السيارات بطريق الزعفرانة في اتجاه القاهرة.

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتلقيه بلاغ من اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، بوقوع حادثين مختلفين نتيجة انقلاب سيارتين بطريق غارب الزعفرانة إحداهما سيارة تيرلا ومقطورة محملة بالرمال بمنطقة الكيلو 55، أدت إلى غلق الطريق، والأخرى سيارة تيرلا فارغة بالكيلو 58، ولم يسفرا عن أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقوة من قسم شرطة رأس غارب، وضباط مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس المباحث، وإدارة وحدة مرور رأس غارب تحت إشراف العميد حسام كمال مدير مرور البحر الأحمر إلى موقع الحادث

واستدعاء معدات من إحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وتم رفع آثار الحادث وتمت أعمال تنظيف الطريق.

وتمكنت إدارة مرور البحر الأحمر من فتح الحركة لمرور السيارات المتجهة إلى الزعفرانة وإعادة حركة السيارات على الطريق.