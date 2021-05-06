دعاء اليوم 25 من شهر رمضان 2021.. اجعلني من المقربين يا غاية الطالبين

من الأمور التي يبحث عنها المسلمون دعاء اليوم 25 من شهر رمضان 2021، ويكثر البحث عن الأدعية في شهر رمضان، خاصة في العشر الأواخر من رمضان التي بها ليلة القدر والتي خير من ألف شهر، طمعا في نيل الثواب من المولى عز وجل، لذلك ينبغي على المسلم اغتنام هذا الوقت بهذه الفرصة الذهبية، ويدعي له ولجميع المسلمين بكل أمور الدنيا والأخرة، لأن دعاءه مستجاب لا سيما عند لحظة إفطاره.

دعاء اليوم 25 من شهر رمضان 2021

ويتواصل الحديث عن دعاء اليوم 25 من شهر رمضان 2021، إذ يفتح الله سبحانه وتعالى جميع أبواب الرحمة والمغفرة لعباده في هذا الشهر الكريم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه «شهر رمضان أوَّله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار»، وبخصوص دعاء اليوم 25 من شهر رمضان 2021، فتتعدد الأدعية في هذا الشهر وكل امرئ يدعو بما يتمنى، ولكن هناك مجموعة من الأدعية يمكن الدعاء بها لأنها تشمل جميع أمور الدنيا والآخرة ومنها ما يأتي:

أدعية مستحبة

اللهم اجعلني من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعَلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غايةَ الطالبين.

اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ، ما أبقيتني، في يسر وعافية وسعة رزق ، ولا تخلني من تلك المواقف.

اَللّهُمَّ ارزقني في هذا اليوم رحمة الأيتامِ وإطعام الطَعام وصحبه الكرامِ.

اللهم قرِبني إلى مرضاتِكَ، وجنِبني مِن سخطك ونقماتك، ووفِقني لقراءة آياتك، برحمتِكَ يا أرحمَ الرّاحمينَ.

اللهم ارزُقني الخير كله عاجله وآجله، وَباعدني مِنَ السفاهةِ وَالتمويه، وَاجعل لي نصيباً من كلِ خيرٍ تنزل فيه بجودِك يا أجود الأجودين.

اللّهم اغفِر لي خَطِيئَتي وجهْلي، وإسرَافي في أَمري، وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي، اللّهم اغفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلي، وَخَطَئي وَعمْدِي، وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي، اللّهُم اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخرْتُ، وَما أَسْررت وَمَا أَعلَنت، وَمَا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنت المقَدّم، وَأَنتَ المُؤخر، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِير.