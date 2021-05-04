دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021: اللهم بلغني ليلة القدر

يواصل كثير من المسلمين البحث عن الأدعية المستحبة خلال شهر رمضان المبارك، ومن بينها دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021، ويعد الدعاء هو مخ العبادة في الاسلام، لذا وصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإكثار منه خاصة في شهر رمضان، وذلك من أجل نيل شرف الاستجابة من الله تعالي، فقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه ثلاثة لا ترد دعوتهم: «الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم»، فمن أعظم العبادات المستحبة هو الدعاء والتضرع الي الله واللجوء إليه.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021

وبخصوص دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 فيمكن ترديد الأدعية التالية:

- اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ .

ويتواصل الحديث عن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 فقد أتى في فضل الدعاء في ليلة القدر في شهر رمضان التالي: «اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَءوفاً بِعِبادِهِ الصّالحين».

ليلة القدر

من الأدعية المستحبة أيضا فيما يتعلق بموضوع دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 ما يلي:

- اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَِدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.

- اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.