مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2021، يحرص الكثير من المسلمين، على البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم 25 من رمضان 2021، لمعرفة موعد صلاة الفجر وبدء الصيام، وتحديد الوقت الأنسب والمناسب لصلاة القيام والتهجد.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها في هذا الصدد، موعد السحور وأذان الفجر اليوم 25 من رمضان 2021، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا للمعهد القومي للمساحة وإمساكية معهد البحوث الفلكية المصري، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 25 من رمضان 2021

ويوافق اليوم الـ25 من شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1442- 2021، ويوافق يوم الجمعة 6 مايو، وفي مثل ذلك اليوم نجح القائد خالد بن الوليد في هدم معبد العزى المعروف باسم «البُسّ» وقطع شجراتها الثلاث المقدسة وبذلك أنهى عبادتها من نفوس العرب.

الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة.

صلاة المغرب 6:36.

السحور 1:10.

إمساك 3:10.

الفجر 3:30.

السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة.

صلاة المغرب 6:37.

السحور 1:09.

إمساك 3:09.

الفجر 3:29.

الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة.

صلاة المغرب 6:38.

السحور 1:08.

إمساك 3:08.

الفجر 3:28.

الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب 6:38.

السحور 1:07.

إمساك 3:07.

الفجر 3:27.

الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب 6:39.

السحور 1:06.

إمساك 3:06.

الفجر 3:26.

الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب 6:40.

موعد السحور 1:05.

إمساك 3:05.

الفجر 3:25.