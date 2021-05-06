«صحة القليوبية» تشكل لجنة لتفقد مستشفى شبين القناطر

تفقدت لجنة من مديرية الصحة في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، مستشفى شبين القناطر المركزي، لمتابعة منظومة العمل بها، لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى في ظل الموجة الثالثة لجائحة كورونا المستجد، ومتابعة إجراءات تأمين توافر الأكسجين وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، والتاكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال.

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم المرور على مختلف أقسام المستشفى، منها الاستقبال والعزل والعناية المركزة والتحدث إلى المرضى، والاطمئنان على الوجبات الغذائية والتسجيل الطبي، والتاكيد على توافر أدوية البروتوكول والأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا.

وقامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى والتأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، والمرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها.

أكد وكيل وزارة الصحة ضرورة وجود رصيد من الأوكسجين يكفي لمدة لا تقل عن 24 ساعة وإعادة التعبئة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى مراجعة صيانة شبكات الكهرباء، والإنذار، والحريق، والتغذية للمياه والصرف الصحي.

وأعدت اللجنة تقريرا عن السلبيات التي وجدت في أثناء المرور ومناقشتها مع مدير المستشفى، وتم أخذ عددا من الإجراءات للتصحيح في الحال وتحويل المقصرين إلى التحقيق.

وطالبت اللجنة إدارة المستشفى الاهتمام بالنظافة العامة، وانتظام توقيتات تسليم الأدوية المقررة للمرضى المحجوزين في المستشفى، وفقاً للبرتوكول العلاجي، فضلًا عن الوجبات الغذائية المناسبة لمرضى العزل.