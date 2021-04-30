صحة القليوبية: لجان مشتركة لمواجهة التسمم الغذائي في شم النسيم

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال أعياد شم النسيم، مشيرا إلى تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفاً أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وسحب عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الأدمي، وتكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.

وأشار عبدالغني، أنه جرى إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

بيطري القليوبية: إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر خلال أعياد شم النسيم

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم، وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وأضافت العسيلي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون استقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).