بعد قرار رئيس الوزراء.. تعرف على أبرز الحفلات الفنية المُلغاة

تقرر إلغاء عدد كبير من الحفلات الغنائية فى مصر خلال الأسبوعين المقبلين بسبب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدم إقامة أي حفلات أو فعاليات فنية بمصر في الفترة من 6 إلى 21 من شهر مايو الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا.

راغب علامة ونانسي عجرم .. أبرز الحفلات المُلغاة

كانت أولى الحفلات الرسمية التى تم إلغائها هي حفلة الفنانة التونسية غالية بن على، والتى كان من المقرر أن تقام غدًا الجمعة في مسرح الزمالك، وكانت من المخطط له أن تؤدي بروفاتها اليوم.

كما أعلنت أغلبية الخيم الرمضانية إلغاء فقراتها الفنية والغنائية والتي كان من بينها حفل الفنان إيهاب توفيق الذى كان سيقام فى أحد الخيام غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن تلغى كافة حفلات عيد الفطر المبارك التى كان من المقرر إقامتها، ومن بينها حفل للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم فى فندق الماسة بمدينة نصر، والذى كان يعد أول حفل يجمع نجمي لبنان فى مصر، كما توقف حفل الفنانة دينا الوديدي الذى كان من المقرر أن يقام فى مسرح الزمالك بمنطقة الزمالك.

وكان مجلس الوزراء قد اجتمع أمس واتخذ عدة قرارات وهي:

- غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والخيم الرمضانية والمولات من الساعة 9 مساء، مع استمرار خدمة الديليفري.

- حظر الحفلات والأفراح والاجتماعات والمؤتمرات نهائيا.

- إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو والعودة العمل يوم 17 مايو.

- غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة في أيام العيد.

- السماح بأداء صلاة العيد في المساجد التي يتم فيها أداء صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال.