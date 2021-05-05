اختلفت في الحظر.. كيف واجهت الحكومة كورونا بعيد الفطر بين 2020 و2021؟

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بمصر، في فبراير 2020، سارعت الحكومة بفرض عدة إجراءات احترازية بالبلاد، لحماية المواطنين، بكل السبل، وهو ما حرصت على تشديدها خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، الأسبوع المقبل.

وللعام الثاني على التوالي، خلال عيد الفطر، فرضت الحكومة عدة إجراءات هامة بالبلاد، تتشابه مع قرارات أعياد 2020، حيث توافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 6 قرارات رئيسية خلال اجتماعها اليوم، وهي:

- غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

- السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

- حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشأة أيا كانت.

- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد.

- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.

- تسري قرارات لجنة كورونا اعتبارا من الغد لمدة أسبوعين.

حظر تجوال ومنع الصلاة.. إجراءات عيد الفطر لعام 2020

وتعتبر الإجراءات الحديثة، هي أخف وطأة من القيود التي تم فرضها خلال عيد الفطر المبارك في عام 2020، الموافق 23 مايو الماضي، حيث إنه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، اتخذت الحكومة عدة قرارات خاصة، في اجتماعها السادس لمواجهة الأزمة حينذاك، وهم:

- تميد الإجراءات المتبعة منذ بداية رمضان وحتى نهايته، ومنها استمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام «التيك أواي».

- غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، خلال أسبوع العيد.

- تعليق مواصلات النقل العام والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

- حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا.

- إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة، على أن تكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

- أهمية ارتداء الكمامات إجباريًا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام.