نجاح تجربة زراعة الليمون بالتنقيط في دمياط

تفقد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، اليوم الخميس، مساحات الليمون، والتي تم زراعتها بالري بالتنقيط أحد نظم الري الحديث، ووجدوها بحالة جيدة من ناحية السنانية مركز دمياط، مع ارتفاع الإنتاج هذا العام.

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وتنفيذ مساحات ري بالتنقيط لمختلف الزراعات من قبل أهالينا المزارعين قدرها 6001 فدان بعدد مزارعين 3556 مزارعا، نتيجة التواصل معهم وتوعيتهم بأهمية ودور الري الحديث.

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وتقدم 135 طلبا من المزارعين رغبة منهم في التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط بمساحة 726 فدانا، وهناك تزايد واستجابة في الأعداد والمساحات لتنفيذ الري الحديث عرض أقل.

وقام وكيل زراعة دمياط بتفقد مطحن السنانية أحد المقار المحددة، لاستقبال الأقماح المحلية، في إطار متابعة أعمال توريد الأقماح المحلية.

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وأوصى وكيل زراعة دمياط، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتيسير على المزارعين، خلال عملية التوريد وإزالة كل العراقيل والمعوقات والتواصل مع اللجان المشكلة بالإدارات والغرفة عمليات المديرية أولا بأول.

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