تعيينات جديدة بكليتي الطب والتمريض في جامعة دمياط

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، قرارا رقم 505 الخاص بنقل الدكتور محمود محمد عبدالرحمن الصلاحي الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة بنها، إلى مثل وظيفته بكلية الطب البشري بجامعة دمياط.

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يأتي ذلك في إطار استكمال الهيكل الأكاديمي بجميع أقسام كلية الطب البشري بجامعة دمياط، تمهيدًا لانطلاقة متميزة بكلية الطب البشري في سبيل خدمة أهالي المحافظة.

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ويمثل نقل الدكتور محمود الصلاحي إضافة قوية ومتميزة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية التي تُحمِّل عليهم الجامعة آمالها وآمال المجتمع الدمياطي في النهوض بالقطاع الطبي بالمحافظة.

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خضر عميدة لتمريض دمياط 3 سنوات

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة في وقت سابق، القرار التنفيذي الخاص بتعيين الدكتورة ناهد فكري خضر، عميدًا لكلية التمريض لمدة 3 سنوات؛ بناءً على قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن.

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وتعهدت «فكري» بمواصلة التطوير والارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية بكلية التمريض، خاصة وأن المجتمع الدمياطي ينتظر الكثير من كلية التمريض أولى كليات القطاع الطبي بالجامعة.

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جدير بالذكر أن خضر حصلت على درجة الدكتوراه، في تخصص تمريض الأمومة وأمراض النساء عام 2003، وتدرجت بالعديد من المناصب الإدارية بكلية التمريض بجامعة المنصورة إلى أن تم نقلها لكلية التمريض بجامعة دمياط، وساهمت في تأسيسها وبدء الدراسة بها العام الجامعي 2019/2020.

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