تفاصيل 5 وظائف خالية للعمل بالخارج بعضها براتب 6000 ريال سعودي

طرح موقع «فرصنا» المعني بحركة التوظيف في مصر، عددا من الوظائف والمهن الشاغرة التي تتطلب العمل خارج مصر داخل بعض الدول الخليجية من بينها أطباء وممرضين، تستعرضها «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل الوظائف المتاحة للعمل بالخارج

وظيفة ممرضة

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 ريال سعودي.

وظيفة فنيين أعطال مصاعد كهربائية

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 7.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

مميزات الوظيفة: توفير سكن «سكن تابع للشركة»، توفير مواصلات «نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة».

وظيفة سكرتارية

اسم الشركة: شركة الهدى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 415.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 ريال سعودي ما يعادل 25013 جنيها مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، وتوفير سكن «سكن تابع للشركة» توفير مواصلات «نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة» تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وظيفة نائب مدير الصيانة

اسم الشركة: ان ام تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 8 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 47 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية «بدل مادي» توفير سكن «بدل مادي» تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وظيفة باترونست يدوي

اسم الشركة: شركة آفاق للموارد البشرية.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 ريال سعودي.