تفاصيل 5 وظائف متاحة بعدد من البنوك منها مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح عدد من المؤسسات المصرفية كالبنوك مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات ومهارات محددة للقيام بها للحصول على الوظائف، تستعرضها «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات المالية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

الوظائف الخالية بالبنوك

مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى (Assistant Product Manager – Product Development)، شريطة توافر عدد من الشروط وهي:

المهام والمسؤوليات

- مساعدة رئيس تطوير البطاقات في الخروج بمنتجات ومبادرات جديدة لتعزيز الحصة السوقية لبطاقات مصرف أبو ظبي الإسلامي، والحفاظ على محفظة بطاقات صحية تتوافق مع المعايير المحلية والإقليمية.

- إدارة تحليل محفظة أعمال البطاقات، على سبيل المثال استخدام البطاقات والإنفاق والاستحواذ.

- مسؤول عن تحديد وإدارة وتنفيذ خطة الاستحواذ على التجار الشركاء لضمان تقديم أفضل العروض والخصومات لحاملي بطاقات مصرف أبو ظبي الإسلامي.

- إنشاء أنظمة معلومات إدارة مختلفة لتحديد أفضل العروض الترويجية والعروض التي يمكن تقديمها لعملائنا.

- يقوم بتحليل تأثير العروض الحالية على سلوك العميل.

- مسؤول عن جميع ضمانات تسويق البطاقات للتأكد من أنها تفي بالمعايير المصرفية وكذلك نقل معلومات دقيقة عن المنتج للعملاء.

- إدارة العلاقات مع التجار والمسؤولين عن تجديد عقود التاجر.

- مسؤول عن تطوير وتنفيذ الحملات التسويقية والإعلانية المختلفة التي تساعد في دفع الركائز المختلفة لأعمال البطاقات باتباع استراتيجية إدارة البطاقات.

- التأكد من تنفيذ التقويم التسويقي للبطاقات المعتمدة للسنة الكاملة في الوقت المناسب.

- المساعدة في تنفيذ وإدارة المشاريع للمنتجات الجديدة التي جرى إطلاقها. وإدارة التجار وقنوات الطرف الثالث.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

- درجة البكالوريوس.

- الحد الأدنى من الخبرة: 4- 6 سنوات في دور ذي صلة.

- المهارات العامة: مايكروسوفت أوفيس.

وظيفة في بنك HSBC

كما نوه بنك HSBC مصر، عبر حسابه الخاص على موقع «LinkedIn» عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي (Country Head of HSBC Security Services) للعمل ضمن فريق البنك، بشروط وهي:

المهام والمسؤوليات

- تحديد وتحديث استراتيجية الدولة الخاصة بخدمات الأوراق المالية بشكل دوري.

- تحديد المعلومات المحلية والسوق والصناعة والتطورات التنظيمية والاتجاهات وتعليقات العملاء في الاستراتيجية.

- قيادة وتوجيه وإدارة وتطوير جميع أنشطة أعمال خدمات الأوراق المالية بشكل فعال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وضمن الأهداف العالمية المتفق عليها لأعمال خدمات الأوراق المالية.

- قيادة نظام إدارة الإيرادات والتكاليف للبلد. الموافقة على أهداف AOP، بالتعاون والتوافق مع القطاع والوظائف وإدارة الدولة.

- مسؤول عن إدارة الموارد والميزانية على المستوى القطري.

- دعم فرص النمو العضوي وغير العضوي حسب الحاجة.

- تحمل المسؤولية عن تنفيذ مبادرات المنتج المتفق عليها.

- دعم نشر نماذج تشغيل فعالة ومستدامة لتلبية أعلى المعايير التي يطلبها العملاء عبر القطاعات.

- تعزيز الثقافة التي تدعم الوعي العالي والامتثال للقواعد واللوائح والإجراءات الداخلية والخارجية ذات الصلة، وتحديدًا معايير الرقابة الداخلية والامتثال من HSBC.

الشروط والمؤهلات

- خبرة في قيادة وإدارة أعمال خدمات الأوراق المالية أو خبرة قيادية أخرى ذات صلة.

- خبرة في جميع جوانب إدارة الأعمال، بما في ذلك تنمية الأفراد وإدارة العملاء وتخطيط الأعمال والشؤون المالية وإدارة المخاطر.

- المعرفة بمنتجات خدمات الأوراق المالية والعمليات التشغيلية، وقاعدة العملاء المستهدفة ذات الصلة بالدولة.

- نهج تعاوني للعمل في بيئة مصفوفة تشمل رؤساء المنتجات والقطاعات ووظائف الدعم وهياكل HSBC المحلية.

- محرك النمو والتغيير، موجه نحو النتائج.

- مفكر استراتيجي وإبداعي.

- التواصل الجيد، شفهيًا وكتابيًا.

- قادر على العمل في بيئة مضغوطة وإدارة الأولويات بشكل فعال ويكون لاعب فريق جيد في نفس الوقت.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن طرح البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، توافر مجموعة من الوظائف بالبنك، من خلال شروط ومهام هي:

وظيفة TRADE FINANCE SANCTIONS SENIOR OFFICER

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- ضابط بحد أدنى من 4 إلى 5 سنوات وموظف كبير من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة المصرفية ليشمل ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في الجرائم المالية / الامتثال / التدقيق / المخاطر.

- الشهادات ذات الصلة في الجرائم المالية والامتثال والمخاطر والتدقيق.

وظيفة NETWORK MANAGER

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- الحصول علي درجة البكالوريوس في الاتصالات / هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في الدعم الفني للشبكات / الاتصالات.

- الحد الأدنى 7 سنوات خبرة في إدارة الشبكات / الاتصالات.

- خبير في هندسة شبكات المؤسسات وشبكات مراكز البيانات والاتصالات الموحدة والأمن.

- خبرة قوية في اختيار الحلول وتحليل سوق التكنولوجيا والاتجاهات.

- الشهادات في المجال التقني ذي الصلة بمستوى الكفاءة على الأقل هي CCNP ENSLD، إضافة إلى CCNP ENAUI.

وظيفة IMPORT LCs SENIOR PROCESSOR

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- الحصول علي بكالوريوس تجارة أو شهادة معادلة.

- المعالج 0-2 سنوات من الخبرة.

- المعالج الأول: خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في العمليات المصرفية CDCS.

- مهارات اتصال جيدة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- التفكير التحليلي الجيد وحل المشكلات.

- مستخدم بارع لمايكروسوفت أوفيس.

- الحكم النقدي واتخاذ القرار.