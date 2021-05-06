بعد 23 عاما من وفاته.. إطلاق اسم عبدالباسط عبدالصمد على أطول شوارع أرمنت

وافق المجلس التنفيذي للأقصر، اليوم الخميس، على اطلاق اسم فضيلة الشيخ القارئ عبد الباسط عبد الصمد، على شارع الحميات بمدينة أرمنت مسقط رأس الشيخ، وهو واحد من أكبر شوارع المدينة.

ويبلغ عرض الشارع من 13 إلى 20 مترا وطوله نحو 2 كيلو متر، وهو الشارع المؤدي إلى منزله بقرية المراعزة بأرمنت، وتم التوجيه بدراسة بقية طلبات إطلاق عدد من أسماء الشخصيات المؤثرة في الحياة العامة من أبناء الأقصر على الشوارع، تقديرا وتخليدا لذكراهم.

وكان أبناء مدينة أرمنت بالأقصر، مسقط رأس القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، طالبوا أكثر من مرة بتكريم الراحل بإطلاق اسمه على شارع بمسقط رأسه في أرمنت.

وقال عبدالتواب عبدالحميد عبدالصمد، ابن شقيق الراحل، إن الدولة لم تكرم عمه الشيخ التكريم الذي يليق بما قدمه للأمة الإسلامية بعكس دول عدة خاصة في شرق وجنوب أسيا.

وأضاف: «طالبت محافظ الأقصر أن يطلق اسم الراحل على أحد الشوارع أو الميادين بمحافظة الأقصر، وتنظيم مسابقة قرآنية عالمية تليق بالقارئ الذي أذهل العالم بصوته الملائكي وبحنجرته الذهبية».

وأكد أن عبدالباسط عبدالصمد كان يرتبط بمسقط رأسه في مدينة أرمنت جنوب غربي الأقصر ارتباطا وثيقا، وكان لا يدخر جهدا في سبيل أن ينعم أهلها بالراحة، وهو ما جعله يتبرع بنحو 8 قراريط من أجود الأراضي، لإقامة مدرسة لأبناء مدينته أطلق عليها بعد ذلك مدرسة السادات.

وولد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بقرية المراعزة بمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر عام 1927، واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام 1951، وقرأ في أكثر من 40 دولة في العالم، وكرم من رؤساء وملوك دول العالم، وتوفى في 30 نوفمبر عام 1988.