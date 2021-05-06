المستوردون: أسعار السلع وحركة التجارة لن تتأثر بقرارات الإغلاق الأخيرة

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن مواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة لن تؤثر على أسعار السلع والمنتجات بالأسواق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قرر اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءًا، كما قرر رئيس الوزراء حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت.

وأكد «بشاي»، أن قرارات الغلق صائبة، مضيفا «نؤيد قرارات الحكومة في هذا الشأن، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الفترة الأخيرة.

وأشار «رئيس اللجنة»، إلى أن تنفيذ إغلاق المحال والمولات التجارية والكافيهات فى الساعة التاسعة مساءً لن يكون سببا فى حدوث أي مشكلات خاصة أن المواطنين اعتادوا على شراء متطلباتهم مبكرًا.

ولفت إلى أن قرار الغلق له مميزات اقتصادية أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والخدمات للتجار وهو ما يوفر لهم عناصر تكلفة التشغيل مع تخفيض ساعات العمل.

وطالب «رئيس لجنة التجارة الداخلية» التجار في المناطق الشعبية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على البلاد والمواطنين، كما طالب أيضًا المواطنين بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامة وعدم التوالي على الشراء حتى لا تضطر الحكومة للغلق الكلي.

وأوضح «بشاي»، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض خلال رمضان، بسبب زيادة مخزون السلع، ولا يوجد أي نقص أو أزمة في أي وقت.

وأيد بعض رؤوساء الغرف القرار بقولهم «مفيش حد فوق النظام أو القانون خاصة ولو كان للصالح العام وصحة الإنسان».