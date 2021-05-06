مروان محسن يقفز من الكبسولة داخل حمام السباحة (فيديو)

تعرض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، إلى موقف صعب، حيث أجبر على القفز من الكبسولة إلى حمام سباحة.

ولم يعش مروان، أوقاتا سعيدة في الكبسولة، إذ أوهمه فريق العمل بالبرنامج بأنها تعطلت وسط صراخ مستخدمي اللعبة معه، كما أن انفعالات رامز جلال الذي تقمص شخصية رجل هندي وكان يجلس بجانبه زادت من صعوبة الأمر عليه.

وكعادته رش رامز جلال رائحة كريهة، كما تعمد الإمساك بملابس مروان محسن تعبيرًا عن خوفه المصطنع من اللعبة، كما رش ما بطفاية الحريق في وجهه، وفي نهاية اللعبة أجبر مروان على القفز من الكبسولة.

وانتظر جمهور النادي الأهلي هذه القفزة طويلا، حيث سبق لهم وأن سخروا من لاعبهم عندما علموا أنه سيكون ضيفا على البرنامج، وذلك بسبب ضياعه الدائم لفرص تسجيل الأهداف، وهو ما جعل عددا كبيرا منهم يسخرون منه ويقولون إنهم يتوقعون أن يقفز خارج حمام السباحة، مثلما اعتاد على تصويب الكرات بعيدا عن المرمى.

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.