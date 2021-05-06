رامز جلال: مروان محسن ظاهرة علمية احتار العلماء في كشف سرها

وقع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، إذ قدمه بطريقة ساخرة وقال: «فيه ظواهر كونية احتار العلماء في كشف سرها زي الأهرامات مثلا اتبنت ازاي».

وأضاف: «زي الظاهرة اللي معانا النهاردة بالظبط، لاعب كرة احتار العلماء والمحلين والمدلكين والمدربين في حظه السيء، هل عليه ندر وموفاش بيه، هل متعب دعا عليه عشان أخد مكانه في الفريق؟!».

وتابع: «فيه كل مواصفات المهاجم المثالي، فاضله 5 سم ويغير اللمبة ببوقه، وبيعمل كل حاجة في الكورة، بيتمرن ويشوط وبيفتح سبرينتات، مش فاضل غير إن رجله تاخد على الجول والشبكة تحبه والعارضة تتعاطف معاه وحراس المرمى تتقي الله فيه».

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.