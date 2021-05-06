أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» 2021.. بعد زيادة «الأوفر برايس»

شهدت الآونة الأخيرة، الإعلان عن زيادة جديدة على أسعار عدد من طرازات السيارات موديل عام 2021، داخل السوق المحلي، من بعض الموزعين، ومن ضمن تلك الطرز التي طالتها يد الزيادة الجديدة، المعروفة بـ«الأوفر برايس» مؤخرا، سيارة «أوبل كروس لاند»، حيث وصلت الزيادة إلى نحو 5 آلاف جنيه.

خلال السطور التالية، يرصد «الوطن» القائمة السعرية الجديدة للسيارة «شيري أريزو 5» بعد إضافة زيادة «الأوفر برايس» ووصلت الزيادة إلى 1900 جنيه والمواصفات الخاصة بها، ومنها:

نيسان قشقاي

- تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سي سي.

- يولد قوة 114 حصان ميكانيكي.

- أقصى عزم لدوران 141 نيوتن متر.

- عدد السلندارت 4.

- العرض الكلي 1825 مم

- الارتفاع الكلي 1482 مم.

- قاعدة العجلات 2670 مم

- إرتفاع السيارة عن الأرض 129 سم .

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT مزود بـ7 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 430 لتر.

- سعة خزان الوقود 48 لتر .

- وتأتي السيارة بضمان الضمان100000 كم أو 3 سنوات أيهما أقرب.

- تتوافر بعدة مواصفات للأمان منها «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وووفرمل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

- يجرى تصنيع السيارة في اليابان ويتم تجميعها في بريطانيا، وتأتي السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- شيرى اريزو 5 اتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعر 209,900 جنيه.

2- شيرى اريزو 5 AT / BASELINE Leather 2021 بسعر195,900 جنيه.

3- شيرى اريزو 5 AT/ BASELINE 2021 بسعر 194,900 جنيه.

4- شيرى اريزو 5 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعر 176,900 جنيه.