محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح، الساعة الـ9 مساء، مع حظر إقامة المؤتمرات والاحتفالات والفعاليات، بدءًا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل «الديليفري» مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من القرار، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز وأسيوط، ونوابهم بمبنى مجمع المصالح بمدينة أسيوط، على هامش جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، الذي تضمن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، وتضمن أيضا التأكيد غلق كامل للحدائق العامة والمتنزهات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية، فضلًا عن إقامة صلاة العيد بنفس المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية، مع حظر اصطحاب الأطفال على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والمخالفين لتلك القرارات دون تهاون أو تقاعس، مناشدًا المواطنين وأصحاب تلك المحال بالاستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات، حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، من خلال الخط الساخن 15335، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم «2135603/ 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رسائل الواتس آب «01000623873»، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745».