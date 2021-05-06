كريمة: هناك تخطيط من أجهزة أجنبية لإيجاد حروب مذهبية بين المسلمين

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، إنه من الخطأ السعي إلى حوار حول الأديان مع غير المسلمين مع التحفظ في الحوار مع المسلمين، لافتا إلى أنه عاش في العراق وعمان والسعودية وبها مذاهب شيعية ووجد أن هناك تخطيط من جانب أجهزة مخابرات لإيجاد حروب مذهبية بين المسلمين.

وأضاف «كريمة» خلال استضافته في برنامج «إضاءة» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» وتقدمه الإعلامية صباح أبو غزالة، أنه حاول إقامة حوار بين السنة والشيعة مثلما فعل شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمود شلتوت، لافتا إلى أن الدعوة إلى الله من المنظور الإسلامي تراجعت.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، أن العالم يشاهد ما يحدث في الصومال والعراق ويجد أشخاص متصارعون وهم مسلمون وهذا يسيء للإسلام، لافتا إلى أن الأزهر اختار المذهب الوسطي الإسلامي وهو مذهب الأشاعرة في ظل اتهام الوهابيين في الخليج للأشاعرة بأنهم كافرون وهذا أمر خاطئ.

وألمح أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف أن الله دعا إلى الترابط وعدم التشييع إلى فئات عديدة، مؤكدا أن السنة يستنكرون خوض الشيعة في أعراض الصحابة في ظل انحيازهم للإمام علي فقط، مشددا على أن الشيعة لهم موقف خاطئ من الصحابي أبو بكر الصديق الذي قاوم المرتدين وكان أقرب الناس إلى النبي محمد، وكذلك يوجهون اتهامات إلى عمر بن الخطاب لم ينزل الله بها من سلطان.