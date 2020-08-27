10 معلومات عن تقديس الشيعة لـ"عاشوراء"

العاشر من شهر المحرّم (عاشوراء) له مكانة خاصّة عند الشيعة، فهو اليوم الذي قتل فيه الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد، في معركة كربلاء، يتذكّره الشيعة في إيران ولبنان والعراق والبحرين والهند وباكستان، وله طابع وتقاليد خاصة لديهم.

يستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن يوم عاشوراء لدى الشيعة، حسب مدوناتهم والتي جاءت كالتالي:

سرد الحسينية وشرب المياه والكعك مظاهر الشيعة في عاشوراء

1- عاشوراء هي ذكرى حزينة وأليمة، ترمز إلى الظلم والاضطهاد الذي تعرّض له حفيد الرسول الحسين.

2- في هذا اليوم قتل الإمام الحسين وأهل بيته بعد محصارتهم لمدّة أيّام من جيش يزيد بن معاوية، مُنع خلالها الماء عنهم، فقطع رأس الحسين وسبيت النساء.

3- بداية من فترة (الأوّل من المحرّم وحتى العاشر منه، ولمدّة أربعين يومًا بعده) يقوم الشيعة بارتداء اللباس الأسود، فهي فترة حداد على الإمام الحسين.

4- يمارس الشيعة مراسم دينيّة، فتقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

5- يتلى الشعر عن الإمام الحسين وإخوته وأولاده وأصحابه، وتتلى عليهم دروس في الدين والأخلاق والقيم الإسلاميّة.

6- تسرد السيرة الحسينيّة أو قصّة كربلاء، وتنهى المجالس يوميًا بالدعاء إلى الإمام المهدي لتعجيل فرجه، وبالدعاء لقضاء حوائج الموجودين في المجلس.

7- خلال فترة الـ40 يومًا توزّع المياة بكثرة، في الخيم والبيوت والمجالس. فالمياه لها مدلولٌ تاريخيٌ، فهي مُنعت عن الحسين وأهله وأصحابه من جيش يزيد بن معاوية الذي حاصرهم لمدّة عشرة أيّام.

8- قدّم كعك العباس الذي يُحضّر من الطحين والسكر واليانسون والزيت، تيمنًا بشقيق الحسين، أبي الفضل العباس، الذي نزل في اليوم السابع من محرّم لتأمين المياه للأطفال، لكنه استشهد وهو يحمل المياه، بعدما أصابته السهام وقطعت يديه.

9- تقدّم أيضًا الهريسة وتوزّع على كلّ الموجودين وعلى المنازل، تيمنًا بالسيّدة زينب التي أعدّتها من القمح والدجاج واللحوم لإطعام الأولاد والنساء معها، وباتت عادة تقام في سوريا ولبنان والعراق في هذه الذكرى الحزينة.

10- يعد صيام يوم عاشوراء، عطلة رسمية في إيران، باكستان، لبنان، البحرين، والعراق والجزائر، بالإضافة إلى بعض الأماكن والمقاطعات بالهند.

وتحتفل الأمة الإسلامية الأحد المقبل بيوم عاشوراء، وفي هذا اليوم نجّى الله نبيه موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل يوم عاشوراء وأجر صيامه.