رئيس وزراء السودان يبحث أزمة السد الإثيوبي مع مبعوث الأمم المتحدة

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، محادثات هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، «بارفيه أونانقا آنيانقا»، ناقش فيها مجموعة من القضايا، في مقدمتها قضايا أزمة السد الإثيوبي والحدود ومسار السلام في السودان.

وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن المحادثات الهاتفية ناقشت مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع (الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال) بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتطرقت المحادثات كذلك لوضع البعثة الأممية في منطقة آبيي وقواتها، على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء السوداني شرحا لمبعوث الأمين العام عن موقف السودان في موضوع السد الإثيوبي وقضايا الحدود، بحسب الوكالة.