تشميع محال لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة في مطروح «صور»

أغلقت المحلات التجارية في محافظة مطروح بمراكز ومدن مطروح، في المواعيد المقررة لها التاسعة من مساء اليوم الخميس، في أول أيام تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والكافتريات والمطاعم والمقاهي، ضمن إجراءات تداعيات فيروس كورونا التي اتخذتها الدولة.

محافظ مطروح يتابع غلق المحال وتطبيق الحظر

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم في التاسعة مساء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين وسط استجابة ووعي أصحاب المحال التجارية بمطروح، والتنسيق مع مديرية أمن مطروح ومراكز ومدن المحافظة في تنظيم حملات دورية، للتفتيش ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، في جميع مراكز ومدن المحافظة مع رؤساء المدن.

غلق وتشميع محلين فى مدينة مرسي مطروح غير ملتزمين بتطبيق المواعيد

انطلقت حملات من مديرية أمن مرسى مطروح من مجلس مدينة مرسى مطروح، وقاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد الغلق، وتم تشميع وغلق عدد 2 محل لخدمات المحمول مخالف قرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء.

وقال «جاب الله» إن المحال المخالفة تتعرض لعقوبات مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلقها، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصفته رئيس اللجنة العليا، والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ويتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، مضيفا أننا خصصنا سيارة بالميكروفون تجوب شوارع المدينة للتنبية على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.