مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم بعد قرار رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبول، رئيس مجلس الوزارء، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجري تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من غد الخميس الموافق 6 مايو الجاري.

وكشف «مبدولي» خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، اليوم، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم، مؤكداً أن غلق المحلات سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم بعد قرار رئيس الوزراء

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من الأربعاء المقبل 12 مايو، وتستمر 5 أيام، حتى الأحد 16 مايو، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة هيوالسبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الدولة المصرية كثفت من التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التي أعلنت عن لقاحات كورونا، لتوفير اللقاح للشعب المصري، فضلاً عن دور هيئة الدواء المصرية في تسجيل لقاحات كورونا الآمنة للحد من الإصابة بفيروس كوورنا.

ولفت إلى أن عدم التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المكثفة سبب قلقا للحكومة، وشعورا بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات، مؤكداً أن عدم اهتمام فرد في الأسرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية يؤثر على الأسرة بأكلمها وليس الفرد بمفرده.

وأشار في اجتماع اللجنة العليا لإدارة كورونا، أنه جرى حظر أي اجتماعت أو حفلات في النوادي أو مؤتمرات أو أي فعاليات، لافتاً إلى السماح بإقامة صلاة العيد في نفس المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري تطوير مستشفيات الحميات، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موجها الشكر للأطقم الطبية على جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ورعاية المصابين.