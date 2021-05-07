ظهر في الاختيار 2 خلال معركة الواحات.. حكاية الشهيد أحمد جاد جميل

المقدم أحمد جاد، أحد ضباط المعركة الأشهر بين رجال الشرطة في وزارة الداخلية، وبين العناصر الإرهابية في منطقة الواحات البحرية، التي عرفت باسم «معركة الواحات»، وجرى الإشارة إليها وعرض أحداثها، اليوم، في أحداث الحلقة 25 من مسلسل الاختيار2.

من هو الشهيد المقدم أحمد جاد؟

«معركة الواحات» التي راح ضحيتها 16 شهيدا من قوات الأمن، فضلا عن إصابة 13 آخرين، كان من بين أبطالها الشهيد المقدم أحمد جاد، الذي أبرز مسلسل الاختيار2 دوره بشكل كبير، في ملاحقة المتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيال وأبرزها قضية اغتيال المقدم محمد مبروك.

تخرج الشهيد أحمد جاد في كلية الشرطة عام 2000، وهو من مواليد عام 1976، من محافظة الجيزة، تدرج في العمل بالقطاعات المختلفة لأجهزة وزارة الداخلية، حتى انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني، بعد 3 أعوام من تخرجه، وظل ضمن أفراد جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، حتى استشهد في عام 2017، رفقة مجموعة أخرى من زملائه في «معركة الواحات».

استشهاد المقدم جاد

بعدما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في واحدة من النقاط الصحراوية بالكيلو 135 بمنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، تحركت على الفور قوة من وزارة الداخلية، من أجل إلقاء القبض عليهم، وكان المقدم أحمد جاد أحد الضباط المكلفين بهذه المهمة.

وفور وصول قوات الأمن إلى المكان الموجودة به العناصر الإرهابية بادلوهم إطلاق النار، لتدور معركة كبيرة بينهم، راح ضحيتها 16 شهيد، وأصيب 13 آخرين من رجال الشرطة، وكان المقدم أحمد جاد أحد شهداء هذه المعركة.

وأظهر مسلسل الاختيار2، الذي يقوم فيه بدور البطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، أحداث هذه المعركة، ودور المقدم أحمد جاد بها.