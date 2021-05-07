الناظر: لم تثبت أي إصابة مواطن في مصر نتيجة تلقى لقاح كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن هناك من يتحدثون عن وجود شرائح يتم زرعها للمتطعمين وهذه خرافة، مؤكدا أن اللقاحات آمنة حيث تم تطعيم مليون مواطن ولم يصابوا بأي أمراض، لافتا إلى أنه لم يجد أي شخص يصاب بجلطة أو بأزمة في الكلى أو الكبد بعد تلقيه اللقاح.

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه يناشد الجميع من أجل التسجيل على الموقع الإلكتروني من أجل الحصول على اللقاحات، موضحا أن هناك شحنات لقاحات ستصل مصر خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن الشخص الذي سيحصل على التطعيم سيشعر بتكسير في الجسم وألم مكان الحقنة وهذا أمر طبيعي نتيجة تفاعل الجسم مع اللقاح.

وألمح استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن ما يسمى بمجموعة أدوية البرد هي بدعة ليست موجودة إلا في مصر، ولها آثار جانبية كبيرة تصيب الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك اختراعات من قبل الأشخاص حاليا بأن هناك مجموعة تؤخد لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذا أمر غير سليم.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إلى أن تناول طبقق السلطة يكون بمثابة طبق فيتامينات لا يجعل الشخص في حاجة إلى تناول الفيتامينات على شكل أقراص.

وذكر أن الإنسان يجب أن يتناول نحو 3 لترات من المياه يوميا خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والصيام.