أستاذ أوبئة: أتوقع انكسار الموجة الثالثة من كورونا يونيو المقبل

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرا، تأتي للحيلولة دون زيادة الإصابات، لافتا إلى أن الموجة الثالثة من المتوقع أن تنكسر في منتصف شهر يونيو المقبل، «بعد العيد بأسبوع هتبدأ الأرقام تنخفض تدريجيا، ومش إشكال وجود إصابات عالية، لكن المهم ميكنش عندنا وفيات عالية»

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قلة انتشار الإصابات، يأتي من خلال منع التجمعات، والحد من التكدسات من المواطنين.

وأوضح أن هناك دور كبير على المواطنين يجب عليهم الالتزام به، من خلال منع التجمعات، وعدم الاشتراك فيها، وكذا عدم التحايل على القوانين التي أعلنتها الدولة، لتقليل التجمعات، والتأكيد على ارتداء الكمامات بشكل دائم، حتى لا يصاب الشخص بالعدوى، «كل ما يبقي فيه إجراءات كل ما الناس هتحس بخطورة الموقف».

وأكد أن هناك تخوف من المواطنين حول الأثار الجانبية الخاصة باللقاح، لكن بعد التحور الأخير الذي جرى اكتشافه في الهند، لاحظ تزايد في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح عبر التسجيل، «يوم اللقاح ناس كتير بتوصل لغاية الوحده وبترجع تاني، وده مينفعش لو عندك أي استفسار اسأل الدكتور الموجود جوه الوحدة، وخلي معاك الشهادات بتاعتك».