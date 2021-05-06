توفير لقاح فيروس كورونا لعمال النظافة ودور الرعاية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:53 م | الخميس 06 مايو 2021
صرف لقاح كورونا
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء مديرية الصحة في التوسع لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد-الكنائس»، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
وأضاف محافظ المنيا، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه سيتم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ،مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة المواطنين.
وكان محافظ المنيا، وجه في وقت سابق كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة واجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ورفع كافة الاشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية المطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.