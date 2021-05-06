توفير لقاح فيروس كورونا لعمال النظافة ودور الرعاية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء مديرية الصحة في التوسع لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد-الكنائس»، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

وأضاف محافظ المنيا، أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المنيا.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه سيتم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ،مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة المواطنين.

وكان محافظ المنيا، وجه في وقت سابق كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة واجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ورفع كافة الاشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية المطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.