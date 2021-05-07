محمد رياض: أتابع تعليقات الجمهور على مسلسل النمر وسعيد بردود الأفعال

قال الفنان محمد رياض، إن التليفزيون المصري بيت كل الفنانين، والمكان الذي خرج منه جميع الفنانين، لافتا إلى أنه لديه ذكريات في ستديو 10، الذي كان يتم تصوير فيه أغلب المسلسلات، مؤكدا أن هذا الاستديو أحد أهم الاستديوهات في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه بدأ من خلال مسلسل العائلة في ستديو 10 مع الفنان الراحل محمود مرسي، مبينا أنه يتابع تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل النمر.

وأضاف «رياض» خلال مداخلة هاتيفة في برنامج «التاسعة» المذاع على فضائية «الأولى»، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن دوره في مسلسل النمر مع النجم محمد عادل إمام، حقق نجاح الجمهور، حيث يشاهد المسلسل فئات متعددة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن المسلسل اجتماعي كوميدي، مبينا أن فريق العمل المشارك في المسلسل هو سر نجاح العمل.

وأشار الفنان محمد رياض، إلى وجود روح حب وتعاون في استديو تصوير مسلسل النمر، ويرى أن محمد إمام موهوب وخلوق ومحترم، ويركز في عمله، وهذا أحد أهم أسباب نجاح المسلسل.

وأوضح رياض، أنه يهتم بما يكتب عنه على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، لأن هذا الرأي هام، موجها الشكر إلى جميع الأشخاص الذين يكتبون تعليقات إيجابية عن المسلسل، وعن دوره فيه، ضمن مسلسلات رمضان 2021.

ويشارك في المسلسل، كوكبة من كبار النجوم، منهم هنا الزاهد ونرمين الفقي وعلاء مرسي وحنان سليمان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم.