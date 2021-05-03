بعد مفاجآت الحلقة 20 من مسلسل النمر.. محمد إمام حديث السوشيال ميديا

خلال عرض الحلقة العشرين من مسلسل «النمر»، والتي وعد النجم محمد إمام جمهوره بمفاجآت خلالها، اكتشف الجمهور أخيرًا حقيقة شخصية النمر واسمه الحقيقي، وهو عبدالله ابن ماهر رضوان، الذي قتل على يد كبار الصاغة «الحاوي والشيمي وشمس».

وتبدأ معركة جديدة من بداية الحلقة العشرين وحتى نهاية المسلسل، ما آثار إعجاب جمهور السوشيال ميديا بالمسلسل وبأداء بطله الزعيم الصغير، مما جعله «تريندا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في مصر وأغلبية الدول العربية، مثل الإمارات والسعودية ولبنان وغيرها الكثير.

كما شهدت أحداث الحلقة 20، قيام كبار الصاغة الأربعة بجلب سكلانس لشارع الصاغة، وبدأوا ينادون على النمر، وهددوه بأنه إن لم يظهر خلال عشر عدّات سيقتلون سكلانس، وقبل استكمال العد، ظهر النمر، وفُضح أمره، وأخبرهم أنه عبدالله ابن ماهر الذي قتلوه منذ عشرين عاما حتى يسرقوا الذهب منه، وهو السبب فى غناهم، وبدأ رجالهم يضربونه فحاول الدفاع عن نفسه وضربهم، ولكن فى النهاية تغلبوا عليه وأمسكوا به، وقاموا بتقييده فى أحد المخازن.

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعةالثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودونإعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.