نائب محافظ بنى سويف يترأس لجنة «تأمين الأوكسجين» بالمستشفيات 

ترأس بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات التي تحتوى على تنكات أوكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي بها، بالإضافة إلى متابعة جاهزية واستعداد المستشفيات لإجراءات التعامل مع جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشى الفيروس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ومسوؤلين عن القوى العاملة والحماية المدنية والتفتيش المالى والإداري بالمحافظة، والبيئة والطب الوقائي والعلاجي والطوارئ بمديرية الصحة.

وأشار حبش إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لأعضاء اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تأمين الوضع القائم بالنسبة للمستشفيات التي تعمل بنظام الاسطوانات، وتقييم الوضع الحالي للتنكات القائمة من حيث أعمال الصيانة وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

ووجه نائب المحافظ بتواجد اثنين من الموظفين التابعين لمديرية الصحة في كل مستشفى لمتابعة توافر الأوكسجين سواء التي تعمل بتنكات أو أسطوانات، مع استمرار التنسيق مع المختصين بالحماية المدنية للمرور على تنكات الأكسجين والتأكد من اتباع معايير الأمن والسلامة ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات ومراجعة محابس الغازات لضمان عدم وجود تسريبات وكذلك قياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية.

ولفت حبش إلى توجيهات المحافظ بالمراجعة المستمرة لمخزون المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمجابهة تداعيات كورونا، خاصة توافر الأكسجين بالحدود الآمنة بكافة المستشفيات سواء العاملة بتنكات أو اسطوانات، موجها بمراجعة كل المستلزمات الطبية، ووسائل الحماية الشخصية، ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك، وسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة باستقبال مصابي كورونا من تلك المستلزمات الطبية.