500 مليون قيمة مشروعات «بني سويف الجديدة» المسندة لـ«المقاولون العرب»

أجرى المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، جولة تفقدية بمشروعات المرافق التي تتولى الشركة تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، ورؤساء القطاعات ومديري التنفيذ بالشركة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، وفق بيان صادر اليوم، أنَّ ذلك يأتي في إطار دراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة، والتي تشمل تأهيل شبكات المرافق للمدينة، وتأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، وكذا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة الصرف ومحطة المعالجة الثلاثية، وخطوط الطرد الخاصة بهذه المحطات بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال المرافق للأراضي السكنية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنَّه تمّ الاتفاق على تكثيف الشركة للجهد والعمل لإنهاء كل المشروعات المسندة إليها في موعد أقصاه أغسطس من العام الجاري، لا سيما محطات المعالجة حيث تمثل هذه المشروعات أهمية كبرى لمدينة بني سويف الجديدة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، والاستفادة من المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمحدد لها مساحة 5 آلاف و900 فدان.