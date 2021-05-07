دفن جثث ضحايا معركة الإفطار في سوهاج وسط إجراءات أمنية مشددة

خصومة ثأرية جديدة ولدت في مركز دار السلام في نهار رمضان، راح ضحيتها 4 أشخاص أبناء عمومة، وإصابة 2 آخرين بسبب لهو الأطفال، استمرارا لزيادة الخصومات بين عائلات الصعيد وخاصة في محافظتي سوهاج وقنا، التي بها أكبر عدد من تلك الخلافات التي راح ضحيتها العشرات من أبناء العائلات والقبائل.

النيابة تقرر دفن ضحايا الثأر

وقررت النيابة العامة في مركز دار السلام في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، دفن 4 جثث قتلوا أمس على يد شاب، بسبب خلافات بين أبناء عمومة، بعد انتهاء الطب الشرعي من كتابة تقريره النهائي والذي أكدا أن الأشخاص الأربعة توفوا بسبب تلقيهم وابل من الرصاص من بندقية آلية أودى بحياتهم.

ووسط إجراءات أمنية مشددة وقوات أمن مركزي من مديرية أمن سوهاج، استلم ذوي الضحايا، اليوم، الجثث من مستشفى دار السلام المركزي، وقاموا بدفنهم مساء اليوم، تزامنا مع فرض كردون أمني داخل القرية لمنع تجدد الاشتباكات وحقن الدماء بين الطرفين.

وألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على 5 متهمين من الطرفين المتسببين في المشكلة وعدد من الأسلحة النارية بحوزتهم، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم في تلك المذبحة التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص من أبناء العمومة.

وكانت نشب خلاف بين فردين من عائلتي الحسينية وأبوالقاسم، بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، بسبب لهو الأطفال، قبل إفطار مغرب الأربعاء، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية وأوقعوا 6 ضحايا 4 متوفين من بينهم طفل ومصابين، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وفرضت الخدمات الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات لهو الأطفال.

بينهم طفل مقتل 4 أشخاص قبل الإفطار

أسفرت المعركة عن مصرع «محمد بركات، 30 عاما، عامل وحسين محمد حسن 80 عاما، مزارع، والراوي عبداللطيف 70 عاما، مزارع، والطفل رائد عي السيد 6 سنوات»، وتم نقل الجثث إلى مستشفى دارالسلام المركزي، بينما أصيبت «نوال عبداللطيف 50 عاما برش خرطوش، وصابر فهمي 24 عاما، بطلق ناري بالذراع الأيمن»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.