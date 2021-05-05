مقتل طفل و3 أشخاص وإصابة آخرين في معركة بالرصاص قبل الإفطار بسوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران، في مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج قبل الإفطار بدقائق.

واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة التي نشبت بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم، وتم نقل الجثث لمستشفى دارالسلام المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تعيين الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز دارالسلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات عائلية سابقة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

مقتل طفل في مشاجرة بسوهاج

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مصرع كلا من محمد بركات، 30 عاما، وحسين محمد حسن 80 عاما، والراوي عبداللطيف 70 عاما، والطفل رائد على السيد 6 سنوات، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دارالسلام المركزى.

كما أصيب كل من نوال عبداللطيف 50 عاما برش خرطوش، وصابر فهمي 24 عاما، بطلق ناري بالذراع الأيمن وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات إلى المنطقة وتمت السيطرة علي الطرفين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.