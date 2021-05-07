حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: «العظمى 44»

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متطقعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أفاد الخبراء بأنّ حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات

القاهرة 37 23

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 35 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 37 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 40 23

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 38 21

المنصورة 37 21

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 39 26

نخل 37 25

نويبع 40 26

طابا 37 26

كاترين 31 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 25

قنا 41 25

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24