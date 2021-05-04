حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-5-2021.. شديد الحرارة نهارا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، موضحة أنه يتوقع أن تنشط الرياح في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بينما تكون حالة الطقس شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية، و معتدل ليلًا على جميع المناطق.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان: أن حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية متوقع أن تكون من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 23

الإسكندرية 34 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 40 21

شبين الكوم 40 23

دمنهور 37 21

بلطيم 32 20

مطروح 33 19

السلوم 34 20

سيوة 41 23

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 40 22

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 40 21

السويس 40 22

العريش 33 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 18

نويبع 38 25

طابا 33 24

كاترين 31 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 39 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 23

بني سويف 41 23

المنيا 41 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 25

أبورماد 37 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 24