بعد قرار غلق المحال والكافيهات.. 5 تطبيقات تسليك في إجازة عيد الفطر

بدأت منذ أمس الخميس 4 مايو، تنفيذ قرارات الحكومة المصرية بتطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات لمدة أسبوعين، ليصبح موعد الغلق من الساعة 9 مساءً، مما يعني أن البعض سيقضي فترات طويلة في المنزل، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق تمكنهم من التسلية وقضاء الوقت مع أطفالهم، خاصة في فترة إجازات عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم التطبيقات الترفيهية التي يمكن أن تستعين بها الأم لتسلية الأطفال خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك..

تطبيق Oh, What a Tangle!

إذا كنت تسعى لتنمية مهارات الطفل، فتطبيق «Oh, What a Tangle!» واحد من التطبيقات المهمة، حيث يحتوى على قصص مسلية، لتنمية خيال الأطفال، ويحكي عن قصة كيكي الصغيرة التي ترفض تصفيف شعرها، ثم ينمو شعرها ليصبح مثل «تانجلد» ويكون غابة فيها حياة غريبة ومضحكة.

تطبيق Math Practice Flash Cards

من قال إن الألعاب للتسلية فقط؟، فيمكن التعلم منها أيضا، فمن خلال تطبيق «Math Practice Flash Cards» وهو عبارة عن لعبة بسيطة تمكن الطفل من استخدام العمليات الحسابية الأربع «الجمع، الطرح، القسمة، الضرب» من خلال استخدام البطاقات التي لم يتم الإجابة عليها.

تطبيق Riddle This

إذا كنت ترغب في تطبيق يساعدك على تنمية مهاراتك العقلية، في حل الألغاز فيمكنك أن تستخدم تطبيق «Riddle This» الذي يحتوى على أكثر من 600 لغز، مقسمة على 7 أقسام مختلفة، وحتى يمكنك اختيار «نظامي الخاص» التي يمكنها أن تختار ألغاز عشوائية تختلف صعوبتها بالطبع.

تطبيق 123s ABCs Handwriting Fun SET

إذا كنت تبحث عن طريقة يتمكن منها طفلك من التعلم يمكن استخدام تطبيق «123s ABCs Handwriting Fun SET» الذي يعلم طفلك فن الخط والنحو وأحرف الهجاء. ففهم كل رسالة تمت كتابتها هو طريقة مثالية لضبط حروف اللغة بكاملها.

هذا التطبيق له استخدامات أخرى، حيث يعتبر أيضا أداة لتعلم طريقة سليمة في الكتابة باستخدام طريقة «Zaner blaner» التي تشمل الأرقام وأشكال الحروف المتنوعة.

تطبيق Slide for Reddit

هذا التطبيق واحد من أكثر البرامج التسلية، فهو يمنحك عددا كبيرا من الصور والمعروضات الغريبة التي يشاركها مستخدمو التطبيق حول العالم، فهو يتنوع في المعلومات والثقافات الغريبة من حول العالم، ما يمنح التطبيق ميزة التنوع في المعلومات والثقافات المختلفة من المشتركين فيه حول العالم.