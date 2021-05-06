5 تطبيقات تساعدك في اكتشاف مشكلات «الواي فاي» وإصلاحها

يعاني عدد كبير من مستخدمى شبكة الإنترنت أحيانًا من بعض المشكلات في شبكة الواي فاي «Wi-Fi»، مثل أنه: «بطئ في الأداء، أو انقطاع الاتصال بصورة مستمرة، أو فقدان الجهاز المحمول للاتصال في أماكن محددة من المنزل»، لذلك فأنت بحاجة إلى تطبيق يساعدك في تحليل أداء الشبكة واستكشاف المشكلات وإصلاحها.

وتضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تساعدك في تحليل أداء شبكة «الواي فاي»، مما يمنحك نظرة عامة حول مدى قوة الإشارة، ومدى ازدحام الشبكة، وما هي أقل القنوات ازدحامًا، وبذلك توفر لك المعلومات اللازمة لتحسين أداء شبكتك.

وتستعرض «الوطن» 5 تطبيقات تساعدك في استكشاف مشكلات شبكة الواي فاي، وإصلاحها وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews بنحو:

تطبيق Fing

يتميز تطبيق Fing بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يعرض لك الأجهزة المتصلة بشبكتك لحظيًا، ونوعها وطبيعة اتصالها، ويتيح لك إجراء اختبار سرعة اتصال الواي فاي للتعرف على سرعة التنزيل ووقت الاستجابة.

كما يتيح لك التطبيق أيضًا اختبارات سرعة الشبكة والحصول على تقارير لقياس أداء مزود الإنترنت، وتحليل استخدام عرض النطاق الترددي حسب الجهاز، بالإضافة إلى تأمين الشبكة.

يساعدك هذا التطبيق أيضًا في التحقق من وجود شخص غريب متصل بشبكتك، وذلك من خلال التحقق من سلوك اتصال Wi-Fi لملاحظة الأوقات المزدحمة بشكل خاص التي يمكن أن تشير إلى وجود شخص غريب متصل بالشبكة، ولكنك لن تتمكن من قياس مدى قوة اتصال إشارة الواي فاي أثناء التنقل في أرجاء المنزل.

تطبيق WiFi Analyzer

ويتيح التطبيق إمكانية فحص الشبكة، وقياس قوة الإشارة، بالإضافة إلى تحديد أقل القنوات المتاحة ازدحامًا في شبكتك؛ مما يساعدك على الانتقال إلى القناة المثلى، وكل هذه البيانات تُحدث لحظيًا أثناء فتح التطبيق.

كما يتميز هذا التطبيق بمراعاة معايير الأمان والخصوصية، حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، وقد صُمم لاستخدام أقل عدد ممكن من الأذونات التي تكفي فقط لإجراء التحليل للشبكة.

تطبيق Wi-Fi SweetSpots

ويتيح لك التطبيق طريقة سهلة وبسيطة لقياس قوة إشارة الواي فاي، وذلك من خلال القيام بجولة في منزلك، وتسجيل سرعات الواي فاى أثناء التنقل، مما يساعدك على اكتشاف المكان المثالي لجهاز التوجيه اللاسلكي، أو نقطة الوصول، أو الجهاز الذي تستخدمه لإجراء اجتماع الفيديو الخاص بعملك.

تطبيق Network Analyzer

يُعتبر التطبيق أداة متقدمة لفحص شبكة الواي فاي واكتشاف المشكلات بفضل الأدوات التي يوفرها، حيث يتيح لك الكشف عن جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة، بالإضافة إلى التفاصيل الأساسية للشبكة نفسها.

ويدعم التطبيق أيضًا أداة ping لاختبار أداء الشبكة، كما يضم الإصدار المدفوع من التطبيق – الذي يكلفك 4 دولارات – المزيد من الميزات المتقدمة، منها: فحص منافذ جهاز التوجيه، وحالة جدار الحماية، واختبار سرعة الرفع والتنزيل.

تطبيق Scany

ويتيح لك التطبيق الحصول على تقارير شاملة حول أداء شبكة الواي فاي الخاصة بك، ابتداءً من الكشف عن الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومرورًا بفحص حالة منافذ جهاز التوجيه، وحتى فحص حالة جدار الحماية.

ويحتوي التطبيق على مجموعة كبيرة من أدوات تحليل الشبكات، تشمل: اختبار الاتصال والتتبع، وأداة WHOIS، وtraceroute، والبحث عن DNS، وفحص المنافذ، وغير ذلك الكثير، ولكنه سيكلفك 6 دولارات لشرائه، لذلك إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في إعداد الشبكات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها فهذا استثمار يستحق.