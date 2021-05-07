بشرى سارة للعاملين في الدولة.. 14 يوما إجازة في يوليو المقبل

وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، تبلغ عدد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملين بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام، 15 يوما خلال شهر يوليو المقبل 2021، وهي على النحو التالي:

أيام الجمع والسبت وإجازات وقفة عرفات وعيد الأضحى وثورة يوليو

1- الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

2- السبت 3 يوليو عطلة رسمية

3- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

4- السبت 10 يوليو عطلة رسمية

5- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

6- السبت 17 يوليو عطلة رسمية

7- الاثنين 19 يوليو «وقفة عرفات»

8- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

9- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

10- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

11- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952

12- السبت 24 يوليو عطلة رسمية

13- الجمعة 30 يوليو عطلة رسمية

14- السبت 31 يوليو عطلة رسمية

ووفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقانون العمل 12 لسنة 2003 يحصل العاملون بالقطاع الخاص خلال شهر يوليو 2021 ، على 9 أيام إجازة رسمية وهي النحو التالي:

1-الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

2- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

3- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

4- 16 يوليو عطلة رسمية

5- الاثنين 19 يوليو "وقفة عرفات "

6- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

7- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

8- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

9- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952.

مناسبات دينية ووطنية وعطلات رسمية

ويعتبر شهر يوليو، هو الشهر الثاني فى عام 2021 الذي يحصل فيه المصريين على حزمة إجازات مجمعة، لأسباب تزامن إجازات بمناسبة دينية، عيد الأضحى المبارك، وإجازة لمناسبة وطنية، ثورة يوليو 1952، بجانب أيام الجمعة والسبت إجازات العطلات الرسمية، بنص قوانين العمل.

ويحصل المصريين والعاملين بالدولة والطلبة، على حزمة إجازات مجمعة خلال شهر مايو الجاري أيضا بسبب تزامن عيد العمال، مع شم النسيم ، مع مجموعة إجازات بقرارات اللجنة الوزارية العليا لإدارة ازمة كورونا، وإجازات عيد الفطر المبارك.