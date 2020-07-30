"صحة الإسكندرية" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أجازة العيد

رفعت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم الخميس، درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية ابتداء من اليوم ويستمر إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تضمنت الاستعداد المرور المستمر وتكثيف تواجد الفريق الطبي، وتأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافة إلى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الأمصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكد من صلاحيتها تحسبا إلى أي طارئ.

كما سيتم المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة، مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.

وتتضمن الخطة تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، وسرعة الإبلاغ الفوري لمديري المستشفيات عن أي مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد.