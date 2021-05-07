مصرع شاب سقط من قطار في بني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حوادث سقوط من قطارات قرب مزلقاني الشناوية والزيتون في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء الخميس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط شخص من قطار قرب مزلقان الزيتون التابع لمركز ناصر، ولقى مصرعه في الحال، وجرى إخطار مرفق إسعاف بني سويف للانتقال إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث حيث تبين أن المتوفي يدعى «علاء. م. س. ع»، 26 سنة، مقيم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتحولت جثته إلى أشلاء، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

إصابة 2 بكسور في حادث سقوط من قطار آخر بمزلقان الشناوية

وفي الحادث الثاني، أصيب اثنين، بإصابات متنوعة، في حادث سقوط من القطار قرب مزلقان الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما لمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هما: «هاني. ع. أ» 33 سنة، مقيم محافظة المنيا، و«عبد الله.أ.ا» 20 سنة، مقيم محافظة قنا، مصاب كسر بالساق الأيسر، وجرى نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بشأن الحادثين وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادثين.