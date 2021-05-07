موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25.. هل يحب مصطفى قمر «نوسة»؟

ينتظر جمهور الفنان مصطفى قمر، موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25، والذي يجسد فيه دور «فارس»، الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده المتوفي، يلزمه بأن يتزوج مقابل الحصول على الميراث.

موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25

ويبدأ موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25، على شاشة فضائية «صدى البلد»، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد الحلقة في توقيتات الخامسة والنصف صباحًا، والثالثة مساءً، على نفس القناة.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24

تكذب عائشة عثمان «قمر» على جميع العاملين في الفندق وكذلك على «فارس»، وتقنع كلا منهم بالزواج، وبعد مواجهتهم ببعض تخبرهم بأنها ستتزوج من محمد ثروت «زهدي».

تحضر عروس جديدة إلى الفندق وهى الفنانة مي كساب «نوسة الشمساوية» والتي تعمل مطربة مهرجانات، لكي تحيي فرحًا في الفندق الخاص بـ«فارس»، وكان لقائهما الأول حادا.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر في مسلسل فارس بلا جواز دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، ما يجعل جده يورطه في شرط بوصيته يلزمه فيه أن يتزوج قبل مرور 60 يومًا، وذلك مقابل الحصول على نصيبه من الميراث المقدر قيمته بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط وصية جده لكي يسدد الديون عليه، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب» في البحث عن عروسة، ولكنهم يفشلون في كل مرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي متصل منفصل.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، رندا عبدالسلام، محمد ثروت، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم مي كساب، عائشة عثمان، ريم البارودي، داليا مصطفى، مى سليم، أسماء أبو اليزيد، ويزو، هنادي مهنا، داليا البحيري، هنا شيحة، سامي مغاوري، هيدي كرم، بشرى، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، أوس أوس، صلاح عبدالله، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.